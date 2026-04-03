Индекс Мосбиржи в пятницу продолжит движение в верхней половине диапазона 2700-2800п - ПСБ
Динамика мировых рынков
Новости и аналитика
Базы данных
03 апреля 2026 года 09:58
Индекс Мосбиржи в пятницу продолжит движение в верхней половине диапазона 2700-2800п - ПСБ
Индекс Мосбиржи в пятницу продолжит движение в верхней половине диапазона 2700-2800 пунктов, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича. В четверг, несмотря на возобновление роста в ценах на нефть, российскому фондовому рынку так и не удалось продемонстрировать восходящую динамику. По итогам всех торговых сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, закончив день чуть выше 2770 пунктов, констатирует эксперт. При этом обороты остаются пониженными - суммарный объем торгов акциями из индекса Мосбиржи по итогам всех сессий составил 70 млрд рублей, против более 90 млрд рублей в понедельник и вторник. В пятницу аналитик банка ожидает продолжения движения индекса Мосбиржи в верхней половине диапазона 2700-2800 пунктов с попытками выхода вверх из данного коридора. Так, рынок может начать отыгрывать вчерашний рост цен на нефть, учитывая риски выхода котировок на рынке энергоносителей на следующей неделе на новые максимумы на фоне сохранения напряженности на Ближнем Востоке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
03 апреля 2026 года 18:57
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Walmart Inc. до $126 за штуку на горизонте года, сохранив при этом "нейтральную" оценку, сообщается в обзоре аналитика Анны Киреевой. Эксперт отмечает, что у компании сильные конкурентные позиции в США, устойчиво растут... читать дальше
"Финам" присвоил рейтинг" покупать" акциям МКПАО "Циан" с прогнозной стоимостью на уровне 831,74 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 33,1%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Эмитент выгодно выделяется на российском рынке за счет отрицательного чистого долга, что в... читать дальше
Инвестиционный банк "Синара" повысил прогноз индекса S&P 500 до уровня 7200 пунктов на конец текущего года, говорится в новой стратегии аналитиков. "Несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и уменьшение оптимизма инвесторов по поводу смягчения политики ФРС, мы считаем, что данные риски... читать дальше
Решения Банка России во II квартале 2026 года в базовом сценарии предполагают продолжение снижения ключевой ставки в апреле и июне по 50 базисных пунктов (б.п.), говорится в стратегии аналитиков инвестиционной компании на второй квартал текущего года. Однако, отмечают эксперты, в случае ослабления... читать дальше
Текущий откат индекса Мосбиржи к уровням начала года является возможностью для наращивания позиций в российских акциях, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". "Индекс Мосбиржи на текущей неделе опустился ниже отметок, которые были до военного конфликта на Ближнем Востоке, перекрытия... читать дальше
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций "Группы Позитив" с прогнозной стоимостью на уровне 1400 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова. Совет директоров эмитента рекомендует дивиденды в размере 28,08 руб. на акцию, общий объем - 2 млрд... читать дальше
Финансовые результаты IVA Technologies за 2025 год в целом негативны для котировок акций компании, считают аналитик Альфа-банка. "Динамика выручки в конце года была слабой, подтвердив наши опасения. IVA Technologies стала единственной публичной компанией сектора, завершившей прошлый год с... читать дальше
Результаты Группы Астра за 2025 год по МСФО показали улучшение динамики в 4К25 - инвестбанк "Синара"
Финансовые результаты ГК "Астра" за 2025 год по МСФО показали улучшение динамики в 4К25, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара". "Отчетность Группы за прошлый год показывает, что в самом значимом с сезонной точки зрения последнем квартале компании удалось смягчить эффект... читать дальше
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск рублевых облигаций ПАО "МТС" серии БО-002P-108, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. "МТС" 3 апреля собирает книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-002P-18 со сроком обращения 10 лет и офертой через... читать дальше
Аналитики "БКС Мир инвестиций" выделяют в качестве фаворитов нефтяного сектора "Транснефть" и "НОВАТЭК", сообщается в материале инвесткомпании. "Текущая цена (на закрытие 2 апреля) нефти для целей налогообложения уже превысила 9000 руб. за баррель, - отмечают эксперты. - В ближайшие дни это может... читать дальше
