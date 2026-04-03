Индекс Мосбиржи в пятницу продолжит движение в верхней половине диапазона 2700-2800п - ПСБ

Индекс Мосбиржи в пятницу продолжит движение в верхней половине диапазона 2700-2800 пунктов, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича.

В четверг, несмотря на возобновление роста в ценах на нефть, российскому фондовому рынку так и не удалось продемонстрировать восходящую динамику. По итогам всех торговых сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, закончив день чуть выше 2770 пунктов, констатирует эксперт. При этом обороты остаются пониженными - суммарный объем торгов акциями из индекса Мосбиржи по итогам всех сессий составил 70 млрд рублей, против более 90 млрд рублей в понедельник и вторник.

В пятницу аналитик банка ожидает продолжения движения индекса Мосбиржи в верхней половине диапазона 2700-2800 пунктов с попытками выхода вверх из данного коридора. Так, рынок может начать отыгрывать вчерашний рост цен на нефть, учитывая риски выхода котировок на рынке энергоносителей на следующей неделе на новые максимумы на фоне сохранения напряженности на Ближнем Востоке.

