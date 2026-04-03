Вероятна активизация покупок ОФЗ ближайшие недели - ПСБ

Вероятна активизация покупок ОФЗ в ближайшие недели с приближением даты заседания ЦБ РФ по ставке, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича.

"Консолидация рынка ОФЗ продолжается вблизи отметки 119 пунктов по индексу RGBI - инвесторы аккумулируют выходящие данные по статистике для формирования финальных ожиданий по ключевой ставке накануне заседания, - пишет эксперт. - Одновременно институциональные инвесторы продолжают накапливать госбумаги через аукционы Минфина по привлекательным доходностям без существенного влияния на кривую вторичного рынка".

До заседания ЦБ 24 апреля остается 3 недели, напоминает Грицкевич. Обычно в преддверии недели тишины накануне заседания представители Банка России дают комментарии относительно текущей ситуации в экономике, что зачастую может быть косвенным сигналом к предстоящему заседанию. Пока эксперт не видит явных причин для паузы в цикле снижения ставки, в результате чего покупки на вторичном рынке, на его взгляд, вполне могут активизироваться в течение ближайших недель.

