31 марта 2026 года 13:45
Рубль может укрепиться до 70-75 руб./$1 по итогам апреля-мая - "БКС МИ"
Рубль может укрепиться до 70-75 руб./$1 по итогам апреля-мая, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций". "Минфин с марта не продает валюту. В апреле, как и в марте, ожидается недобор нефтегазовых доходов. Недопродажи валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут взаимозачтены с недопокупками, которые должны были начаться с мая, - пишут эксперты в комментарии. - Рубль будет волатильным все это время. Сейчас рубль живет при цене нефти $45/барр. - ровно такая цена обеспечивает предложение валюты. В апреле предложение валюты вырастет, поскольку в марте цены на нефть для налогообложения превышают $70/барр.". По прогнозам аналитиков БКС, по итогам апреля-мая рубль может существенно укрепиться - до 70-75 руб./$1. Во многом финальное значение курса будет зависеть от состояния импорта и желания экспортеров минимизировать курсовые потери с помощью краткосрочных рублевых заимствований для уплаты налогов, подчеркивается в комментарии. "Существенное укрепление рубля в перспективе квартала и замедление экономики могут стать весомым аргументом для ускорения темпов снижения ставки весной (ближайшее заседание - 24 апреля), - указывают стратеги. - Далее, полагаем, скорость снижения ставки замедлится, когда курс вернется выше 80 руб./$1. Наш прогноз ключевой ставки не меняется - 12% на конец 2026 года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
31 марта 2026 года 14:46
