Индексу Мосбиржи нужны катализаторы для развития движения - "БКС МИ"

Индексу Мосбиржи нужны катализаторы для развития движения в какую-либо сторону, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной.

"Краткосрочно индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит консолидацию вокруг отметки 2800 пунктов, если не выйдет каких-то значимых новостей. Для развития тренда нужны катализаторы. Сейчас ситуация неопределенная, - пишет эксперт. - С одной стороны, на рыночные настроения давят обсуждение налога на сверхдоходы сырьевых компаний и пауза в переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта. С другой - продолжение монетарного смягчения и высокие цены на нефть подкрепляют оптимизм".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.