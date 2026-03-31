Диапазон 11,65-11,90 руб./юань пока остается актуальным - банк "Санкт-Петербург"

Торговый диапазон в 11,65-11,90 руб. за юань в целом пока сохраняет актуальность, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Минфин в понедельник официально подтвердил, что операции с валютой по бюджетному правилу приостановлены до июля, а не просто "до лета", отмечают эксперты в комментарии.

Также они обращают внимание, что в текущих условиях макростатистика, в том числе сильные PMI из Китая, будет иметь ограниченное влияние на динамику котировок нефти. Важнее сигналы о возможной дальнейшей эскалации, которые способны вновь увести цену нефти марки Brent к $110 за баррель.

