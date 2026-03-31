Диапазон 11,5-12 руб./юань остается актуальным - ПСБ
31 марта 2026 года 09:27

Диапазон 11,5-12 руб./юань остается актуальным - ПСБ

Торговый диапазон 11,5-12 руб. за юань пока остается актуальным для курса валютной пары юань/рубль, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"На наш взгляд, в ближайшие сессии диапазон 11,5-12 руб. за юань останется актуальным для китайской валюты. Несмотря на прохождение пика налоговых выплат, что снизит поддержку рубля со стороны экспортеров, стабилизации курса будет способствовать постепенное охлаждение спроса на иностранную валюту в условиях все еще слабой активности импортеров, прохождения периода крупных выплат по валютному корпоративному долгу и снижения дефицита юаневой ликвидности, - пишет эксперт. - При этом продление паузы в операциях по бюджетному правилу до 1 июля, учитывая текущие цены на нефть, выступит фактором в пользу рубля, что на горизонте до конца апреля может привести к отступлению к нижней границе данного коридора".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


03 апреля 2026 года 18:57
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Walmart до $126
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Walmart Inc. до $126 за штуку на горизонте года, сохранив при этом "нейтральную" оценку, сообщается в обзоре аналитика Анны Киреевой. Эксперт отмечает, что у компании сильные конкурентные позиции в США, устойчиво растут...    читать дальше
03 апреля 2026 года 18:18
"Финам" присвоил рейтинг" покупать" акциям Циана с прогнозной ценой 831,74 руб
"Финам" присвоил рейтинг" покупать" акциям МКПАО "Циан" с прогнозной стоимостью на уровне 831,74 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 33,1%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Эмитент выгодно выделяется на российском рынке за счет отрицательного чистого долга, что в...    читать дальше
03 апреля 2026 года 17:33
Инвестбанк "Синара" повысил прогноз индекса S&P 500 до 7200п
Инвестиционный банк "Синара" повысил прогноз индекса S&P 500 до уровня 7200 пунктов на конец текущего года, говорится в новой стратегии аналитиков. "Несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и уменьшение оптимизма инвесторов по поводу смягчения политики ФРС, мы считаем, что данные риски...    читать дальше
03 апреля 2026 года 16:43
Снижение ставки ЦБ РФ в апреле и июне может составить по 50 б.п. - "Финам"
Решения Банка России во II квартале 2026 года в базовом сценарии предполагают продолжение снижения ключевой ставки в апреле и июне по 50 базисных пунктов (б.п.), говорится в стратегии аналитиков инвестиционной компании на второй квартал текущего года. Однако, отмечают эксперты, в случае ослабления...    читать дальше
03 апреля 2026 года 16:02
Откат индекса Мосбиржи - возможность для наращивания позиций в акциях - "ВТБ Мои инвестиции"
Текущий откат индекса Мосбиржи к уровням начала года является возможностью для наращивания позиций в российских акциях, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". "Индекс Мосбиржи на текущей неделе опустился ниже отметок, которые были до военного конфликта на Ближнем Востоке, перекрытия...    читать дальше
03 апреля 2026 года 15:24
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Группы Позитив
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций "Группы Позитив" с прогнозной стоимостью на уровне 1400 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова. Совет директоров эмитента рекомендует дивиденды в размере 28,08 руб. на акцию, общий объем - 2 млрд...    читать дальше
03 апреля 2026 года 14:39
Финрезультаты IVA Technologies в целом негативны для цены ее акций - Альфа-банк
Финансовые результаты IVA Technologies за 2025 год в целом негативны для котировок акций компании, считают аналитик Альфа-банка. "Динамика выручки в конце года была слабой, подтвердив наши опасения. IVA Technologies стала единственной публичной компанией сектора, завершившей прошлый год с...    читать дальше
03 апреля 2026 года 14:00
Результаты Группы Астра за 2025 год по МСФО показали улучшение динамики в 4К25 - инвестбанк "Синара"
Финансовые результаты ГК "Астра" за 2025 год по МСФО показали улучшение динамики в 4К25, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара". "Отчетность Группы за прошлый год показывает, что в самом значимом с сезонной точки зрения последнем квартале компании удалось смягчить эффект...    читать дальше
03 апреля 2026 года 13:20
Инвесторам стоит обратить внимание на бонды МТС - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск рублевых облигаций ПАО "МТС" серии БО-002P-108, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. "МТС" 3 апреля собирает книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-002P-18 со сроком обращения 10 лет и офертой через...    читать дальше
03 апреля 2026 года 12:45
Транснефть и НОВАТЭК - фавориты нефтяного сектора - "БКС МИ"
Аналитики "БКС Мир инвестиций" выделяют в качестве фаворитов нефтяного сектора "Транснефть" и "НОВАТЭК", сообщается в материале инвесткомпании. "Текущая цена (на закрытие 2 апреля) нефти для целей налогообложения уже превысила 9000 руб. за баррель, - отмечают эксперты. - В ближайшие дни это может...    читать дальше
