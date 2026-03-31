Диапазон 11,5-12 руб./юань остается актуальным - ПСБ

Торговый диапазон 11,5-12 руб. за юань пока остается актуальным для курса валютной пары юань/рубль, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"На наш взгляд, в ближайшие сессии диапазон 11,5-12 руб. за юань останется актуальным для китайской валюты. Несмотря на прохождение пика налоговых выплат, что снизит поддержку рубля со стороны экспортеров, стабилизации курса будет способствовать постепенное охлаждение спроса на иностранную валюту в условиях все еще слабой активности импортеров, прохождения периода крупных выплат по валютному корпоративному долгу и снижения дефицита юаневой ликвидности, - пишет эксперт. - При этом продление паузы в операциях по бюджетному правилу до 1 июля, учитывая текущие цены на нефть, выступит фактором в пользу рубля, что на горизонте до конца апреля может привести к отступлению к нижней границе данного коридора".

