Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2780-2850п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи на торгах во вторник продолжит консолидацию в диапазоне 2780-2850 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Поддержкой для него выступает уровень 2770 пунктов, сопротивление находится в районе 2885 пунктов, говорится в комментарии экспертов.

Они рекомендуют инвесторам следить за динамикой нефтяных котировок и курсом рубля после завершения налоговых выплат.

