Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Автобана - "БКС МИ"

Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск рублевых облигаций АО "Автобан-финанс" серии БО-001P-08, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова.

Компания "Автобан-финанс" 31 марта собирает книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-001P-08 со сроком обращения 6 лет и офертой через 2 года 9 месяцев. Индикативная ставка купона - не выше 17,5% годовых, доходность к погашению (YTM) - 19%, дюрация - 2,2 года.

"Ожидаем, что доходность нового выпуска "Автобана" после размещения снизится до справедливого уровня 17%, ближе к облигациям со схожей дюрацией компании "ВИС Финанс". "Автобан" и "ВИС Финанс" сопоставимы по бизнесу, долговой нагрузке и акционерному риску, однако масштаб бизнеса "Автобана" чуть больше. Принимая во внимание справедливую доходность 17%, а также с учетом ожидания снижения доходностей ОФЗ на 1% в течение года, получаем потенциальный доход за год с учетом роста цены облигации на уровне 23%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.