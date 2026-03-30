Оценка акций Сбербанка, Т-Технологий, ДОМ.РФ и Совкомбанка остается позитивной - "Газпромбанк Инвестиции"

Оценка акций Сбербанка, МКПАО "Т-Технологии", "ДОМ.РФ" и Совкомбанка остается позитивной, бумаги привлекательны для долгосрочных вложений, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эксперты продолжают положительно оценивать перспективы публичных компаний банковского сектора на российском рынке акций в среднесрочной перспективе, так как ожидают дальнейшего удешевления стоимости фондирования, расширения чистой процентной маржи, роста прибыльности сектора и восстановления кредитования на фоне дальнейшего цикла снижения ключевой ставки Банка России.

