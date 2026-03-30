Прогнозная цена "префов" Транснефти на горизонте года - 1680 руб. - ПСБ
30 марта 2026 года 12:16
Прогнозная цена "префов" Транснефти на горизонте года - 1680 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость привилегированных акций "Транснефти" на горизонте года составляет 1680 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. Бумаги эмитента привлекательны как с точки зрения дивидендной доходности (по оценкам ПСБ, дивиденд за 2025 год может составить 201 руб./акцию, что выше консенсуса в 186 руб., доходность - 14,5%), так и фундаментально - компания имеет отрицательную долговую нагрузку, генерирует стабильно положительный свободный денежный поток, отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ТРАНСНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
30 марта 2026 года 16:02
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций ВТБ, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Отчет эмитента за январь-февраль 2026 года по МСФО нейтральный, отмечают эксперты: операционное ядро улучшилось, но падение ROE до 15,4%, рост расходов и... читать дальше
.30 марта 2026 года 15:31
Оценка привилегированных акций "Транснефти" остается позитивной, прогнозная цена на горизонте года составляет 1713 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков "ВТБ Мои инвестиции". Выручка и EBITDA эмитента оказались на уровне ожиданий, но чистая прибыль вышла на 20% ниже консенсуса... читать дальше
.30 марта 2026 года 15:00
Акции "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") - качественная история роста в защитном секторе, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. Компания отчиталась за 2025 год по МСФО: - Выручка составила 3,45 млрд руб., +31,2% г/г; - EBITDA 13,29... читать дальше
.30 марта 2026 года 14:30
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Транснефти", сообщается в материале аналитика банка Егора Объедкова. "Компания опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 2025 год - высокий уровень обесценений существенно снизил размер чистой прибыли, - пишет эксперт. - Важно... читать дальше
.30 марта 2026 года 14:03
"БКС мир инвестиций" сохраняет негативную оценку акций "Северстали", сообщается в обзоре аналитиков. По заявлению генерального директора "Северстали" Александра Шевелева, в связи с ухудшением ситуации в отрасли компания пересматривает бюджет на 2026 год: "Северсталь" сокращает программу... читать дальше
.30 марта 2026 года 13:32
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1680 рублей за штуку и потенциалом роста на 27% в перспективе года, сообщается в материале аналитика брокера Александра... читать дальше
.30 марта 2026 года 13:04
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск рублевых облигаций АО "Автобан-финанс" серии БО-001P-08, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. Компания "Автобан-финанс" 31 марта собирает книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-001P-08 со сроком... читать дальше
.30 марта 2026 года 12:37
Оценка акций Сбербанка, Т-Технологий, ДОМ.РФ и Совкомбанка остается позитивной - "Газпромбанк Инвестиции"
Оценка акций Сбербанка, МКПАО "Т-Технологии", "ДОМ.РФ" и Совкомбанка остается позитивной, бумаги привлекательны для долгосрочных вложений, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты продолжают положительно оценивать перспективы публичных компаний банковского... читать дальше
.30 марта 2026 года 11:56
"Финам" понизил прогнозную цену акций ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) до 33 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 26,4% и рейтингу "покупать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. "Отчетность "ММК" за 2025 год отразила ухудшение... читать дальше
.30 марта 2026 года 11:34
Рубль, вероятно, будет укрепляться по отношению к юаню в апреле текущего года, полагает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов. "Пара юань/рубль продолжает консолидироваться вокруг отметки 11,75 руб. за юань. Ждем укрепления российской валюты в апреле из-за роста притока... читать дальше
