Прогнозная цена "префов" Транснефти на горизонте года - 1680 руб. - ПСБ

Прогнозная стоимость привилегированных акций "Транснефти" на горизонте года составляет 1680 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ.

Бумаги эмитента привлекательны как с точки зрения дивидендной доходности (по оценкам ПСБ, дивиденд за 2025 год может составить 201 руб./акцию, что выше консенсуса в 186 руб., доходность - 14,5%), так и фундаментально - компания имеет отрицательную долговую нагрузку, генерирует стабильно положительный свободный денежный поток, отмечают эксперты.

