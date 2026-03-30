Аналитикам
Аналитикам / Аналитика / "Финам" понизил прогнозную цену акций ММК до 33 руб
30 марта 2026 года 11:56
"Финам" понизил прогнозную цену акций ММК до 33 руб
"Финам" понизил прогнозную цену акций ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) до 33 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 26,4% и рейтингу "покупать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. "Отчетность "ММК" за 2025 год отразила ухудшение конъюнктуры внутреннего рынка металлопродукции в условиях высоких значений ключевой ставки, - пишет эксперт. - Сократилось производство, снизилась загрузка мощностей, реализация и выручка, а проведенное обесценение сегмента "Добыча угля" привело к итоговому убытку. При этом "ММК" сумел создать большую чистую денежную позицию". В 2026 году менеджмент объявил о мерах по сохранению финансовой устойчивости, что, на взгляд Калачева, может оказаться верной стратегией, если кризис затянется. После падения акций негатив отчетности и оптимизации уже учтен в цене, считает аналитик. ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - одна из крупнейших российских металлургических компаний, на которую в 2025 г. приходилось около 18% российского производства чугуна и 15% стали. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
