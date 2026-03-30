Рубль, вероятно, будет укрепляться в апреле - "Алор Брокер"

Рубль, вероятно, будет укрепляться по отношению к юаню в апреле текущего года, полагает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

"Пара юань/рубль продолжает консолидироваться вокруг отметки 11,75 руб. за юань. Ждем укрепления российской валюты в апреле из-за роста притока долларов и юаней от повышения цен на углеводороды. С точки зрения техники ближайшая поддержка по паре лежит в районе 11,25 руб. за юань, а более сильная - около 11 руб. за юань", - пишет эксперт в комментарии.

