Риски ухода цены нефти выше $110/барр. сохраняются - банк "Санкт-Петербург"

Риски ухода цены нефти выше $110/барр. сохраняются, говорится в обзоре аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"На прошлой неделе цены на нефть снижались, но затем они отыграли все падение, - отмечают эксперты. - Деэскалационные заявления главы США в итоге не привели к фактическому охлаждению конфликта, и цены скорректировались вверх.В понедельник фьючерсы Brent с расчетом в июне торгуются у $108,1/барр. В целом риски ухода черного золота выше $110/барр. сохраняются".

Рубль за прошедшую неделю укрепился на фоне анонсированного Минфином плана по возобновлению операций по бюджетному правилу лишь летом. Таким образом, опасения, что в текущей ситуации переход Минфина к покупке валюты в ближайшие месяцы может оказать сильное давление на рубль, не реализовались, констатируют стратеги банка.

"Курс CNY/RUB в понедельник находится у 11,80 руб./юань. Другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. Без абсорбирования валюты Минфином рубль может заметно укрепиться, когда рост цен на нефть с временным лагом приведет к увеличению притока валюты от экспортеров. Впрочем, произойдет это, скорее, ближе к началу мая, а на этой неделе курс, вероятно, будет двигаться вблизи 11,65-11,90 руб./юань", - прогнозируют аналитики БСПБ.

