Консолидация на рынке ОФЗ, вероятно, продолжится в ближайшее время - ПСБ

Консолидация на рынке рублевых гособлигаций, вероятно, продолжится в ближайшее время, новая волна роста возможна через две-три недели, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Рынок ОФЗ продолжает боковое движение после прошедшего заседания ЦБ РФ 20 марта, повторяя сценарий предыдущего периода между заседаниями февраля и марта, констатирует эксперт.

Консолидация вторичного рынка позволяет аккумулировать дополнительные объемы госбумаг на аукционах Минфина, а затем получить положительную переоценку за счет "перестановки" котировок выше накануне или сразу после заседания, отмечает он.

Выходящие статданные не противоречат сохранению тренда на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ - при относительно стабильных уровнях инфляции экономическая активность продолжает затухать, что сохраняет пространство для снижения ключевой ставки, указывает Грицкевич в материале ПСБ.

В результате, говорится в обзоре, еще одну-две недели долговой рынок может продолжить существование в рамках "межсезонья" при росте активности лишь с приближением апрельского опорного заседания с обновлением прогнозов регулятора.

