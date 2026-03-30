Вероятна консолидация курса пары рубль/юань в диапазоне 11,5-12 руб./юань на текущей неделе - ПСБ

Вероятна консолидация курса пары рубль/юань в диапазоне 11,5-12 руб./юань на текущей неделе, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

На минувшей неделе ушла острота дефицита юаней на внутреннем валютном рынке, отмечает эксперт в комментарии. В результате стоимость юаня закрепилась в середине диапазона 11,5-12 руб./юань. Частично отыграл рубль и соотношение к доллару, укрепившись несколько быстрее валют стран ЕМ (котировки сместились в диапазон 80-83 руб./$1).

"На предстоящей неделе ждем дальнейшей консолидации курсовых котировок в диапазоне 11,5-12 руб./юань, - прогнозирует Попов. - Несмотря на завершение периода налоговых выплат рассчитываем, что волатильность курса рубля снизится. Основным фактором станет постепенное охлаждение спроса на иностранную валюту, в условиях все еще слабой активности импортеров, и прохождения периода крупных выплат по валютному корпоративному долгу".

