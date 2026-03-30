Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 81-83 руб./$1 - банк "Русский Стандарт"

Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 81-83 руб./$1, для пары рубль/евро - 93-95 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

По мнению эксперта, рубль способен получить традиционную поддержку от налоговых выплат в конце месяца. Общий тренд на укрепление позиций национальной валюты достаточно силен на фоне все еще высоких нефтяных цен, которые, в свою очередь, способны повысить нефтегазовые доходы.

"Тем временем давление на доллар может оказать заявление Федрезерва о том, что в США на фоне сохраняющегося ближневосточного конфликта в перспективе могут вырасти инфляционные риски, - отмечает Тимошенко. - В фокусе на мировом рынке - свежая недельная статистика по количеству новых заявок на пособие по безработице в США, которые показали рост до 210 тыс. Отдельное внимание - на стороне активного обсуждения внедрения в ЕС новой платежной системы, как альтернативы классическим. Все это происходит на фоне оценки вероятности отключения ЕС от американских финансовых систем".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.