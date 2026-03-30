Неопределенность на рынке акций РФ остается высокой - "БКС МИ"

Неопределенность на российском рынке акций остается высокой, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной.

Если конфликт на Ближнем Востоке перейдет в затяжную фазу и продлится до конца текущего года и далее, цены на нефть останутся высокими. Это позитивно скажется на российских нефтегазовых компаниях и, соответственно, будет способствовать росту индекса Мосбиржи, указывает эксперт.

Однако, отмечает Голдина, если все быстро закончится, коррекция бенчмарка неминуема.

Из негативных факторов - мирные переговоры по разрешению украинского кризиса поставлены на паузу без определенной даты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.