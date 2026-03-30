Безыдейность на рынке акций РФ может сохраниться в понедельник - ПСБ

Безыдейность на российском рынке акций может сохраниться и в понедельник, учитывая отсутствие значимых новых вводных и попытки нефтяных котировок снизиться, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

"Ждем проторговки индексом Мосбиржи района 2800 пунктов, скорее волатильной. Отмечаем дефицит идей для роста в "весовых" бумагах и повышенную чувствительность сантимента к новостям", - пишет эксперт.

