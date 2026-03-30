Индекс Мосбиржи пока может продолжить консолидацию в зоне 2780-2850п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи может продолжить консолидироваться в диапазоне 2780-2850 пунктов на текущей неделе, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Если котировки нефти удержатся выше $110 за баррель марки Brent, это окажет поддержку рынку, однако для полноценного восстановления инвесторам нужны позитивные новости по инфляции и/или снижению геополитической напряженности, говорится в комментарии экспертов.

Уровнем поддержки по индексу выступает отметка 2770 пунктов, сопротивление находится в области 2885 пунктов, указывают аналитики инвесткомпании.

Внимание инвесторов в понедельник привлекут результаты компаний, в частности, отмечают в "Цифра брокере", сети клиник "Мать и дитя" за 2025 год по МСФО.

