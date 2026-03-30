"ВТБ Мои инвестиции" ждут ставку ЦБ к концу 2026г на уровне 12% или ниже

Эксперты "ВТБ Мои инвестиции" прогнозируют ключевую ставку Банка России на уровне 12% годовых к концу 2026 года или ниже при уходе неопределенностей.

"Этому способствует замедление инфляции к целевым 4% и охлаждение экономики, которая, по нашим оценкам, вырастет всего на 0,5%, что развязывает регулятору руки для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики", - сказал инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Алексей Корнилов на прошедшем в Екатеринбурге форуме ВТБ "Россия зовет".

В базовом сценарии эксперты брокера ждут плавного ослабления рубля до 85-88 руб./$1 к концу 2026 года. Текущая волатильность во многом связана с нефтяными "качелями" на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Среди ключевых рисков для траектории движения ставки они выделяют геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке и неопределенность вокруг бюджетного правила, в том числе паузу в операциях Минфина и неизвестную новую цену отсечения.

"Эти два фактора неопределенности влияют скорее на скорость снижения ставки, а не на сам тренд: мы с высокой степенью уверенности ожидаем, что снижение продолжится. Если темп будет таким же, как на последних четырех заседаниях - по 50 б.п. - то к концу года получим ставку 12%. Если неопределенность будет уходить, а это вполне возможно, темпы снижения могут стать выше. Поэтому мы и смотрим на уровень "12% или ниже", - отметил Корнилов.

