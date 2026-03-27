ПСБ повысил прогнозную цену акций Ленты до 2900 руб

Банк ПСБ повысил прогнозную цену акций МКПАО "Лента" до 2900 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой.

"Лента" опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2025 год:

- выручка: 1,104 трлн руб. (+24,2% г/г);

- скорр. EBITDA: 83,7 млрд руб. (+22,8% г/г);

- ретабельность скорр. EBITDA: 7,6% (7,7% годом ранее);

- чистая прибыль: 38,2 млрд руб. (+56% г/г).

"Результаты оцениваем позитивно - "Лента" сильно завершила 2025 год, что выступает хорошим заделом для амбициозных целей, которые компания поставила себе на ближайшие годы, - пишет эксперт. - В 2026 году ждем сохранения роста финансовых метрик "Ленты", хотя и более приземленного из-за замедления LFL по мере торможения инфляции и давления на маржу из-за роста SG&A и новых поглощений".

Аналитик банка напоминает, что недавно менеджмент прямо расставил приоритеты: сначала органический рост и M&A, а потом - дивиденды. То есть по итогам 2025 года дивидендов ждать не стоит, а первая скромная выплата возможна лишь по итогам 2026 года и с небольшой доходностью, делает вывод Кузнецова.

"Однако компенсация за ожидание вполне оправдана: с начала 2025 года акции прибавили около 85%, а в 2026 году мы ждем рост еще на 32%. В результате "Лента" - это осознанная ставка больше на рост капитализации, чем на дивидендный доход", - указывает стратег ПСБ.

