ЦБ РФ может рассмотреть вариант снижения ставки на 100 б.п. в апреле - ПСБ

Банк России может рассмотреть на заседании в апреле 2026 года вариант снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов (б.п.), считает аналитик банка ПСБ Денис Попов.

Тезис о высоких рисках переохлаждения экономики остается актуальным, отмечает эксперт.

Так как динамика промышленности тесно коррелирует с общей экономической можно сделать вывод, что вероятность небольшого спада реального ВВП в первом квартале 2026 года существенно выросла, обращает внимание Попов.

Это указывает, говорится в комментарии аналитика ПСБ, на развитие ситуации хуже прогнозов (прогноз банка предполагает рост ВВП в I квартале на 0,5%, медианный прогноз ЦБ ориентирован на 1,6%).

"Указанные индикаторы четко сигнализируют о необходимости дальнейшего снижения ключевой ставки. Полагаем на апрельском заседании регулятор будет предметно рассматривать вариант снижения ставки на 100 базисных пунктов", - пишет Попов.

