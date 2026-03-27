Инвестбанк "Синара" понизил прогнозную цену фьючерса на акции Tencent до HKD650

Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость по фьючерсному контракту на акции Tencent Holdings Ltd. с 750 до 650 гонконгских долларов (HKD), сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале старшего аналитика Сергея Вахрамеева.

Капитализация эмитента с начала 2026 года уменьшилась на 14%, тогда как индекс Hang Seng снизился всего на 2%.

"Инвесторы, как мы полагаем, опасаются, что компания столкнется с конкуренцией со стороны растущего количества чат-ботов и ИИ-агентов. Кроме того, она заявила о сокращении программы выкупа своих акций, чтобы увеличить капитальные затраты на ИИ, - пишет эксперт. - Однако эти инвестиции, на наш взгляд, окупятся с лихвой. Ожидаем, что финансовые показатели Tencent в текущем году продолжат расти весьма высокими темпами. В модель дисконтированных денежных потоков мы внесли корректировки с учетом последних тенденций и снижаем целевую цену по фьючерсному контракту с HKD750 до HKD650, однако при потенциале роста в 25% и новая цена предполагает рейтинг "покупать".

