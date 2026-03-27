Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Аренадата

Совкомбанк сохраняет долгосрочную рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Группа Аренадата", сообщается в обзоре аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

"Эмитент опубликовал сильную отчетность за 2025 год и дал прогнозы на 2026 год . Наши ожидания по росту выручки находятся вблизи нижней границе "гайденса", что создает "апсайд-риск" для наших прогнозов", - отмечают эксперты.

Прогноз компании по росту выручки в 2026 году находится в диапазоне 20-40%, текущие ожидания банка предполагают рост выручки на 20%.

Существенный FCF за 2025 год и его предполагаемый рост в 2026 году, а также сильный баланс компании на конец прошлого года создают возможность для дивидендной выплаты с доходностью более 10% в ближайшие двенадцать месяцев, что выше, чем у любого другого разработчика ПО, указывают Трошин и Легостаев.

"Аренадата" остается нашим фаворитом в секторе российских разработчиков ПО. Компания торгуется с самыми дешевыми мультипликаторами в секторе, а прогнозы по ее финансовым показателям либо сопоставимы либо лучше, чем у аналогов. В связи с этим мы сохраняем нашу долгосрочную рекомендацию "покупать" для акций", - пишут аналитики Совкомбанка в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.