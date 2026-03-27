Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций НЛМК

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) на фоне умеренно позитивной оценки его отчетности, сообщается в материале старшего аналитика Сергея Кривохижина.

Эмитент опубликовал финансовые результаты за 2П25 и весь 2025 год.

НЛМК, в отличие от "Северстали" и "ММК", раскрывает ограниченный объем информации, не публикуя операционные результаты или пресс-релиз с дополнительными показателями, напоминает эксперт.

Уменьшение выручки укладывается в общий тренд в связи со снижением спроса на сталь на отечественном рынке в течение всего 2025 года, вместе с тем затраты в 2П25 удалось сократить всего на 5%, чем обусловлено более чем 30%-ное падение EBITDA, отмечает Кривохижин.

Рентабельность по EBITDA уменьшилась таким образом до 15% (минус 4 п.п. относительно 1П25), что несколько лучше, чем у ММК, но немного хуже, чем у "Северстали", указывает аналитики инвестбанка.

НЛМК высвободил значительные средства из оборотного капитала в 2П25 (29 млрд руб.) после оттока (минус 16 млрд руб.) в 1П25. Это позволило сильно улучшить свободный денежный поток и упрочить финансовое положение, обращает внимание Кривохижин: отношение чистого долга к EBITDA составило на отчетную дату минус 0,7 против минус 0,3 годом ранее.

"Оцениваем результаты как умеренно позитивные, сохраняя по бумаге рейтинг "держать", - пишет эксперт инвестбанка "Синара" в обзоре.

