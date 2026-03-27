Среднесрочные перспективы цен МПГ позитивны - ПСБ

Среднесрочные перспективы цен на металлы платиновой группы (МПГ) позитивны, считают аналитики банка ПСБ.

Сегмент МПГ остается под давлением крепнущего доллара и распродаж на финансовых рынках, в основе сохранения негативных настроений - геополитика, отмечают эксперты в комментарии.

"Однако МПГ уже выглядят перепроданными, поэтому смотрим на ближайшие перспективы металлов со сдержанным оптимизмом: видим потенциал отскока котировок в пределах 10-15%. Среднесрочные перспективы оцениваем позитивно. Наш текущий прогноз по ценам на платину и палладий в 2026 году: $2625 и $1800 соответственно", - пишут они.

