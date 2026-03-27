"БКС МИ" закрыл торговую идею "Шорт в акциях ММК"

"БКС Мир инвестиций" закрыл торговую идею "Шорт в акциях "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в обзоре инвесткомпании. С момента открытия 30 января доходность идеи составила порядка 10%.

Как отмечают аналитики, ММК опубликовал ожидаемо слабую отчетность. По итогам 2025 года EBITDA сократилась на 47%, скорректированная чистая прибыль - на 73%, до 25 млрд руб.

По мнению экспертов, ситуация в отрасли будет ухудшаться дальше как минимум в I полугодии. "Перспектив к развороту тренда в черной металлургии мы пока не видим, в этих условиях, вероятно, компания продолжит стагнировать. С учетом сильной просадки в бумаге полагаем, что дальнейшая переоценка может занять больше времени, так как есть риск фиксации цены акции на этом уровне", - пишут они.

Текущая стоимость акций ММК составляет порядка 27 рублей за штуку.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.