СЕГОДНЯ:
27 марта 2026 года 10:48
Индекс Мосбиржи проведет торги пятницы в диапазоне 2800-2850п - ПСБ
Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 2800-2850 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "На рынке акций может сохраниться безыдейность в течение дня. Учитывая локальную перепроданность и достаточно слабые попытки нефти скорректироваться, ждем фиксации краткосрочных "коротких"" позиций перед выходными, которые могут помочь индексу Мосбиржи отскочить, но для заметного улучшения настроений новостных поводов пока не видим, - пишет эксперт в комментарии. - Полагаем, что индекс Мосбиржи продолжит проторговывать нижнюю часть диапазона 2800-2900 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
27 марта 2026 года 14:02
Банк России может рассмотреть на заседании в апреле 2026 года вариант снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов (б.п.), считает аналитик банка ПСБ Денис Попов. Тезис о высоких рисках переохлаждения экономики остается актуальным, отмечает эксперт. Так как динамика промышленности тесно... читать дальше
27 марта 2026 года 13:42
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость по фьючерсному контракту на акции Tencent Holdings Ltd. с 750 до 650 гонконгских долларов (HKD), сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале старшего аналитика Сергея Вахрамеева. Капитализация эмитента с начала 2026 года... читать дальше
27 марта 2026 года 13:14
Совкомбанк сохраняет долгосрочную рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Группа Аренадата", сообщается в обзоре аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Эмитент опубликовал сильную отчетность за 2025 год и дал прогнозы на 2026 год . Наши ожидания по росту выручки находятся вблизи нижней... читать дальше
27 марта 2026 года 12:52
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) на фоне умеренно позитивной оценки его отчетности, сообщается в материале старшего аналитика Сергея Кривохижина. Эмитент опубликовал финансовые результаты за 2П25 и весь 2025... читать дальше
27 марта 2026 года 12:32
Среднесрочные перспективы цен на металлы платиновой группы (МПГ) позитивны, считают аналитики банка ПСБ. Сегмент МПГ остается под давлением крепнущего доллара и распродаж на финансовых рынках, в основе сохранения негативных настроений - геополитика, отмечают эксперты в комментарии. "Однако МПГ... читать дальше
27 марта 2026 года 12:12
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Циан" на горизонте года остается на уровне 905 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции". Эмитент опубликовал финансовые результаты за 2025 год. Прогнозы компании на 2026 год - ускорение роста выручки до 17-22%, рост рентабельности... читать дальше
27 марта 2026 года 11:52
"Цифра брокер" сохраняет "позитивную" оценку акций МКПАО "Лента", учитывая устойчивое улучшение долговых метрик и высокую операционную эффективность бизнеса, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Эмитент продемонстрировал рост финансовых показателей по итогам 2025 года, чему... читать дальше
27 марта 2026 года 11:33
Прогнозная стоимость акций ПАО "Аренадата" на горизонте года составляет 198 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции". Отчетность эмитента за 2025 год по МСФО оказалась ожидаемо сильной (операционные результаты уже выходили в феврале), констатируют... читать дальше
27 марта 2026 года 11:07
Курс валютной пары юань/рубль в сформировавшихся условиях, вероятно, завершит торговую неделю вблизи уровней 11,6-11,8 руб. за юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Нефтяной рынок в целом стал слабее реагировать на различные заявления, переключив внимание на конкретные события и факты.... читать дальше
27 марта 2026 года 10:27
Freedom Finance Global ожидает движения пары доллар/рубль (USD/RUB) в диапазоне 80,5-82 руб./$1 в пятницу, говорится в комментарии аналитика компании Владимира Чернова. "Приостановка бюджетного правила снижает предсказуемость валютного рынка и делает рубль более чувствительным к внешним факторам.... читать дальше
