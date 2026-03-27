Индекс Мосбиржи проведет торги пятницы в диапазоне 2800-2850п - ПСБ

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 2800-2850 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"На рынке акций может сохраниться безыдейность в течение дня. Учитывая локальную перепроданность и достаточно слабые попытки нефти скорректироваться, ждем фиксации краткосрочных "коротких"" позиций перед выходными, которые могут помочь индексу Мосбиржи отскочить, но для заметного улучшения настроений новостных поводов пока не видим, - пишет эксперт в комментарии. - Полагаем, что индекс Мосбиржи продолжит проторговывать нижнюю часть диапазона 2800-2900 пунктов".

