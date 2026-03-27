"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций НЛМК до 132 руб

"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) до 132 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова.

Эмитент представил слабые финансовые результаты за второе полугодие и весь 2025 год, констатирует эксперт.

Вследствие снижения цен на стальную продукцию выручка и EBITDA компании продемонстрировали ощутимое падение, в то время как свободный денежный поток удержался на достаточно высоком уровне благодаря распродаже запасов.

"При этом, несмотря на положительный FCF, мы не ожидаем возобновления дивидендных выплат НЛМК в текущем году. На фоне сохраняющейся неблагоприятной конъюнктуры внутреннего рынка стали понижаем целевую цену для бумаг компании до 132 руб. с сохранением рекомендации "покупать", - пишет Данилов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.