27 марта 2026 года 10:08
"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций НЛМК до 132 руб
"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) до 132 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. Эмитент представил слабые финансовые результаты за второе полугодие и весь 2025 год, констатирует эксперт. Вследствие снижения цен на стальную продукцию выручка и EBITDA компании продемонстрировали ощутимое падение, в то время как свободный денежный поток удержался на достаточно высоком уровне благодаря распродаже запасов. "При этом, несмотря на положительный FCF, мы не ожидаем возобновления дивидендных выплат НЛМК в текущем году. На фоне сохраняющейся неблагоприятной конъюнктуры внутреннего рынка стали понижаем целевую цену для бумаг компании до 132 руб. с сохранением рекомендации "покупать", - пишет Данилов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-НЛМК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
27 марта 2026 года 14:02
Банк России может рассмотреть на заседании в апреле 2026 года вариант снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов (б.п.), считает аналитик банка ПСБ Денис Попов. Тезис о высоких рисках переохлаждения экономики остается актуальным, отмечает эксперт. Так как динамика промышленности тесно... читать дальше
.27 марта 2026 года 13:42
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость по фьючерсному контракту на акции Tencent Holdings Ltd. с 750 до 650 гонконгских долларов (HKD), сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале старшего аналитика Сергея Вахрамеева. Капитализация эмитента с начала 2026 года... читать дальше
.27 марта 2026 года 13:14
Совкомбанк сохраняет долгосрочную рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Группа Аренадата", сообщается в обзоре аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Эмитент опубликовал сильную отчетность за 2025 год и дал прогнозы на 2026 год . Наши ожидания по росту выручки находятся вблизи нижней... читать дальше
.27 марта 2026 года 12:52
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) на фоне умеренно позитивной оценки его отчетности, сообщается в материале старшего аналитика Сергея Кривохижина. Эмитент опубликовал финансовые результаты за 2П25 и весь 2025... читать дальше
.27 марта 2026 года 12:32
Среднесрочные перспективы цен на металлы платиновой группы (МПГ) позитивны, считают аналитики банка ПСБ. Сегмент МПГ остается под давлением крепнущего доллара и распродаж на финансовых рынках, в основе сохранения негативных настроений - геополитика, отмечают эксперты в комментарии. "Однако МПГ... читать дальше
.27 марта 2026 года 12:12
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Циан" на горизонте года остается на уровне 905 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции". Эмитент опубликовал финансовые результаты за 2025 год. Прогнозы компании на 2026 год - ускорение роста выручки до 17-22%, рост рентабельности... читать дальше
.27 марта 2026 года 11:52
"Цифра брокер" сохраняет "позитивную" оценку акций МКПАО "Лента", учитывая устойчивое улучшение долговых метрик и высокую операционную эффективность бизнеса, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Эмитент продемонстрировал рост финансовых показателей по итогам 2025 года, чему... читать дальше
.27 марта 2026 года 11:33
Прогнозная стоимость акций ПАО "Аренадата" на горизонте года составляет 198 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции". Отчетность эмитента за 2025 год по МСФО оказалась ожидаемо сильной (операционные результаты уже выходили в феврале), констатируют... читать дальше
.27 марта 2026 года 11:07
Курс валютной пары юань/рубль в сформировавшихся условиях, вероятно, завершит торговую неделю вблизи уровней 11,6-11,8 руб. за юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Нефтяной рынок в целом стал слабее реагировать на различные заявления, переключив внимание на конкретные события и факты.... читать дальше
.27 марта 2026 года 10:48
Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 2800-2850 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "На рынке акций может сохраниться безыдейность в течение дня. Учитывая локальную перепроданность и достаточно слабые попытки... читать дальше
