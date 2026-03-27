Рубль продолжит торги в диапазоне 11,5-12 руб./юань в пятницу - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль в целом останется в диапазоне 11,5-12 руб. за юань на торгах в пятницу, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

При этом, указывает эксперт в комментарии, учитывая приближение пика налоговых выплат, способствующего повышенному предложению иностранной валюты со стороны экспортеров, рубль может попытаться продолжить волну укрепления, в результате чего китайская валюта сделает еще один шаг к отметке 11,5 руб., выступающей ближайшей поддержкой.

