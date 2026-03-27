Индекс Мосбиржи обладает потенциалом роста до 2850п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи обладает потенциалом роста до уровня 2850 пунктов при закреплении нефти марки Brent выше $110 за баррель, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Российский фондовый рынок на торгах в пятницу продолжит находиться под влиянием новостей, поступающих с Ближнего Востока, а также под воздействием динамики котировок нефти, отмечают эксперты.

"Мы ожидаем, что высокая волатильность сохранится. Если нефть марки Brent закрепится выше $110 за баррель, это может спровоцировать волну покупок в тяжеловесных акциях нефтегазового сектора, что вытянет индекс Мосбиржи к уровню 2850 пунктов", - пишут они в комментарии.

