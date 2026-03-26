Акции Ленты привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Лента" привлекательны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент раскрыл финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025 год.

Компания завершила год сильным ростом выручки и прибыли, сохранив маржинальность бизнеса, при этом снизив долговую нагрузку, констатируют эксперты.

Аналитики сервиса вносят акции "Ленты" в список своих фаворитов и считают их привлекательными для долгосрочных инвесторов.

