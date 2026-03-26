Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Циана на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций МКПАО "Циан" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.

"Циан" опубликовал финансовые результаты за 4К25. В частности, выручка выросла на 21% г/г до 4,1 млрд руб. Чистая прибыль за период составила 0,8 млрд руб.

Руководство представило прогноз на 2026 год, ожидая роста выручки на 17-22% при рентабельности по скорр. EBITDA не менее 30%. Компания подтвердила, что предполагает выплатить дивиденды в размере 50 руб. на акцию в 3К26 с возможностью еще одной выплаты по итогам 2026 года.

"Представленные результаты соответствуют верхней границе прогноза самой компании на 2026 год по росту выручки и превышают в части рентабельности по скорр. EBITDA, - отмечает эксперт инвестбанка. - Озвученный прогноз на 2026 год отражает хорошие перспективы компании, особенно в отношении рентабельности. Как и в предыдущем квартале, рост выручки был обусловлен сильными результатами основного сегмента бизнеса, где наблюдалось значительное увеличение по всем источникам доходов, включая объявления, лидогенерацию и медийную рекламу. В целом мы оцениваем результаты положительно и подтверждаем по акциям эмитента рейтинг "покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.