Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Ленты

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Лента" на фоне позитивной оценки финансового отчета компании за 4К25 по МСФО, сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.

Совокупная выручка компании в 4К25 выросла на 21 г/г до 322 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 31% г/г до 74 млрд руб., а рентабельность по валовой прибыли улучшилась на 1,6 п. п. до 23,1%. Чистый долг на конец периода составил 49 млрд руб., а его отношение к EBITDA - 0,6 (против 0,9 на конец 3К25), отмечает эксперт.

"Показатели в 4К25 остались сильными, - пишет Белов. - Снижение рентабельности по EBITDA отражает давление, вызванное высокими затратами на персонал (+30% г/г), которое перевесило улучшение рентабельности по валовой прибыли. Тем не менее, снижение рентабельности по EBITDA было относительно небольшим, она остается выше, чем у Х5 и многих компаний сектора. Мы в целом положительно оцениваем опубликованные результаты и подтверждаем рейтинг "покупать" по бумаге".

