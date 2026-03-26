ЦБ РФ, вероятно, понизит ставку и в апреле - "БКС МИ"

Банк России, вероятно, осуществит очередное снижение ключевой ставки в апреле текущего года, шаг в 0,5 процентного пункта (п.п.), скорее всего, сохранится, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров.

Инфляция за неделю с 17 по 23 марта составила 0,19% после 0,08% с 11 по 16 марта (шесть дней из-за праздника), сообщил в среду Росстат.

"По нашим оценкам, годовая инфляция составила 5,8%. Полагаем, что по итогам марта цены вырастут на 0,55%, по году - около 5,9%, а скорректированный на сезонность показатель за три месяца (3M SAAR) составит 8%", - указывает эксперт.

ЦБ также опубликовал данные по кредитованию за февраль - без сюрпризов, констатирует Федоров.

"Продолжается замедление темпов кредитования во всех секторах, особенно в ипотеке. При этом сберегательная активность населения сохраняется. Кредиты и депозиты продолжают расти. На этом фоне устойчиво снижаются процентные ставки, - обращает внимание аналитик инвесткомпании. - Банки не готовы много платить за депозиты при сохраняющихся высоких инфляционных ожиданиях. Ставки по депозитам уже около 13,8%, а инфляционные ожидания в среднем второй год держатся вблизи 13%. На этом фоне можем увидеть замедление темпов роста сбережений".

Федоров считает, что на фоне замедления экономики, более крепкого рубля и слабого кредита ЦБ продолжит снижать ставку в апреле. Шаг в 0,5 п.п., скорее всего, сохранится.

В конце весны-начале лета, по его мнению, возможно более существенное замедление инфляции и, соответственно, увеличение шага снижения ставки.

