"Эйлер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций SFI

Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "держать" для акцийSFI (ПАО "ЭсЭфАй" с целевой ценой 860 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 2%, сообщается в материале экспертов Светланы Аслановой, Елизаветы Усенковой и Марии Щегловой.

Холдинг SFI опубликовал результаты по РСБУ за 2025 год, которые в целом совпали с ожиданиями аналитиков "Эйлера". Ключевыми драйверами роста котировок акций холдинга, на их взгляд, по-прежнему являются повышение стоимости активов и дивиденды от страховой компании ВСК.

"После продажи "Европлана" фокус SFI смещается на развитие страхового дома ВСК (доля 49%), - указывают эксперты. - Основным фактором, определяющим привлекательность акций холдинга, по нашему мнению, являются финансовые результаты страховой компании, определяющие потенциал выплаты дивидендов акционерам SFI. Риском для стоимости акций SFI выступает неопределенность вокруг оценки М.Видео".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.