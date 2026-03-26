СЕГОДНЯ:
Главная / Аналитикам / Аналитика / "БКС МИ" сохраняет "нейтральную "оценку акций ЛСР
26 марта 2026 года 11:37
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную "оценку акций ЛСР
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную "оценку акций "Группы ЛСР" с прогнозной стоимостью на уровне 830 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. "Итоговые результаты эмитента за 2025 год по МСФО в целом оказались довольно близкими к нашим прогнозам, однако чистая прибыль была заметно ниже ожиданий рынка, поэтому оцениваем результаты умеренно негативно. Рентабельность остается под давлением, как и чистая прибыль, на которой сказываются финансовые расходы, - пишут эксперты инвесткомпании. - В 2026 году мы ожидаем ослабление влияния данных факторов: цены на недвижимость продолжают рост, что поддержит рентабельность, а снижение ставок должно отразиться на финансовых расходах. Сохраняем "нейтральный" взгляд. Текущая оценка по P/E 2026п составляет 3,4х против среднеисторического 5,4х". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ЛСР-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
26 марта 2026 года 19:01
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 7418 руб. за бумагу с горизонтом инвестирования 12 месяцев и потенциальной доходностью 30%, сообщается в комментарии аналитиков. Акции "ЛУКОЙЛа" с начала года снизились на 4%, отстав от отраслевых индексов,... читать дальше
26 марта 2026 года 18:43
"Финам" повысил рейтинг акций Halliburton Co. с "держать" до "покупать", а также прогнозную стоимость с $34,5 до $46,3 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 19,9% от текущих уровней, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Halliburton выгодно выделяется среди... читать дальше
26 марта 2026 года 18:23
Альфа-банк сохраняет рейтинг "по рынку" для акций "НЛМК" с прогнозной ценой 131 руб. за бумагу и потенциалом роста около 31% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков Бориса Красноженова и Юлии Толстых. "НЛМК" опубликовал отчетность за 2025 год по МСФО: по выручке компания в целом... читать дальше
26 марта 2026 года 18:01
Акции МКПАО "Лента" привлекательны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент раскрыл финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025 год. Компания завершила год сильным ростом выручки и прибыли, сохранив маржинальность бизнеса, при этом снизив... читать дальше
26 марта 2026 года 17:37
Риски сохранения высокой волатильности в котировках серебра в краткосрочной перспективе остаются, считают аналитики банка ПСБ. Эксперты отмечают, что кроме монетарных факторов, продажам драгметалла способствует рост рисков по спросу. Так, из-за высоких цен на энергоносители растут опасения... читать дальше
26 марта 2026 года 17:06
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 123,8 рубля за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Представленная отчетность эмитента за январь-февраль 2026 года по МСФО оказалась неоднозначной,... читать дальше
26 марта 2026 года 16:32
Акции Циана - привлекательная ставка на восстановление рынка недвижимости - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции МКПАО "Циан" являются привлекательной ставкой на восстановление российского рынка недвижимости, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент опубликовал финансовые результаты за 2025 год, продемонстрировав рост выручки и прибыли компании, а также раскрыл информацию о... читать дальше
26 марта 2026 года 16:04
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Livzon Pharmaceutical с прогнозной стоимостью на уровне 42,8 гонконгского доллара (CNY) за штуку, что предполагает потенциал роста 28,1%, после рассмотрения годовой отчетности эмитента, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. Бумаги эмитента... читать дальше
26 марта 2026 года 15:31
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с прогнозной стоимостью на уровне 2650 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 24%, сообщается в материале аналитика брокера Никиты Степанова. Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за... читать дальше
26 марта 2026 года 15:03
Вероятны попытки возвращения цены золота в район $5000 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. В последние недели цена золота находилась под давлением. Основными факторами, по мнению экспертов банка, стали: - риски ужесточения ДКП в США и укрепление доллара; - рост... читать дальше
