Динамика индекса RGBI может оказаться более выраженной при достижении отметки 122п - ПСБ

Динамика индекса RGBI может оказаться более выраженной при обновлении максимумов прошлого года (122 пункта), говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича.

В моменте индекс RGBI остается без существенных изменений, констатирует эксперт. Данные по недельной инфляции, на взгляд Грицкевича, не дают повода для выхода в четверг из консолидации рынка - на 23 марта инфляция в годовом выражении незначительно ускорилась до 5,84%.

Вместе с тем промпроизводство в РФ в феврале сократилось на 0,9% г/г, за 2 месяца - снижение на составило 0,8% г/г, что, по мнению аналитика, говорит о дальнейшем охлаждении экономики, и для возврата к сбалансированному росту ЦБ необходимо продолжать смягчение ДКП.

"Продолжение цикла снижения ставки, вероятно, станет решающим фактором для рынка госбумаг, в результате чего динамика RGBI во II квартале может оказаться более выраженной при обновлении индексом максимумов прошлого года (122 пункта)", - прогнозирует эксперт.

