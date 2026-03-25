"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку акций "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью на уровне 2800 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

"Довольно сильный рост чистой прибыли, позитивно оцениваем результаты эмитента за февраль 2026 года по МСФО. Отмечаем довольно сильную чистую процентную маржу, которая, похоже, в моменте расширилась благодаря снижению ставок (при этом мы и сама группа ждем, что по итогам года показатель составит около 4%). Также отмечаем сильную динамику чистых комиссионных доходов, пишут эксперты. - Мы пока также не пересматриваем наш прогноз по чистой прибыли на 2026 год (около 100 млрд руб.), однако сохранение такой динамики в ближайшие месяцы может привести к изменению прогноза в лучшую сторону. У нас "нейтральный" взгляд на акции "ДОМ.РФ", который торгуется P/E 2026п 3,9x".

