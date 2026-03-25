СЕГОДНЯ:
25 марта 2026 года 11:07
Диапазон 11,5-12 руб./юань останется актуальным в среду - ПСБ
Торговый диапазон 11,5-12 руб. за юань останется актуальным для валютной пары юань/рубль в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Рубль при этом может попытаться продолжить волну укрепления, чему способствуют продажи валюты со стороны экспортеров - повышенный, относительно января и февраля, объем отчислений в бюджет со стороны крупных нефтегазовых компаний создает дополнительный спрос на рублевую ликвидность с их стороны, отмечает эксперт в комментарии. "На таком фоне в ходе сессии юань способен закрепиться в нижней половине данного коридора. Отметим, что желание части инвесторов зафиксировать прибыль по "коротким" позициям может несколько сдержать дальнейшее снижение китайской валюты", - пишет Зварич. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
25 марта 2026 года 19:02
Курс валютной пары юань/рубль (CNY/RUB), скорее всего, попытается преодолеть ближайшее сопротивление на уровне 11,8 руб. за юань в конце текущей недели, говорится в материале эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. Прекращение укрепления рубля и консолидация с коррекционными попытками,... читать дальше
.25 марта 2026 года 18:28
Инвестиционная компания "Цифра брокер" обновила состав своих модельных портфелей с российскими акциями и облигациями. Так, из консервативного портфеля (подходит инвесторам с низкой склонностью к риску и приносит стабильный дивидендный доход, облигации в портфеле имеют наивысший кредитный рейтинг)... читать дальше
.25 марта 2026 года 17:48
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях ГМК "Норильский никель"/Шорт в акциях "АЛРОСА", открытую 30 января 2026 года, с целевым спредом 12% на начало мая 2026 года, говорится в комментарии аналитика Кирилла Чуйко. Алмазная отрасль по-прежнему стагнирует без... читать дальше
.25 марта 2026 года 16:20
Росту котировок золота мешают ужесточение риторики ФРС и сильный доллар США, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Основной причиной продаж в золоте стало укрепление доллара, который в текущем периоде вернул себе роль защитного актива,... читать дальше
.25 марта 2026 года 15:38
"Финам" повысил рейтинг акций Microsoft Corp. с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $501,44 за штуку, что предполагает потенциал роста 30,9%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. "Текущая слабость в акциях эмитента выглядит скорее переоценкой... читать дальше
.25 марта 2026 года 14:49
Нестабильность на валютном рынке и тенденция к ослаблению рубля могут сохраняться в ближайшие один-два месяца, пока в РФ не начнет поступать выручка от продажи нефти и других экспортных товаров по относительно высоким мартовским ценам, говорится в обзоре аналитиков УК "Первая". На текущей неделе... читать дальше
.25 марта 2026 года 14:07
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF с прогнозной стоимостью на уровне $31,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 10,1%, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Зарины Саидовой. Эмитент за... читать дальше
.25 марта 2026 года 13:33
"Финам" повысил рейтинг акций Zhejiang Sanhua Intelligent Controls с "продавать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 45,34 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал роста 6,4%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "С пиков 2026 ода акции уже снизились в... читать дальше
.25 марта 2026 года 12:51
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку перспектив акций ПАО "Северсталь", "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и ПАО "Мечел", а также "нейтральную" для бумаг "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), говорится в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко,... читать дальше
.25 марта 2026 года 12:11
Альфа-банк подтверждает "позитивную" оценку акций "ДОМ.РФ", рекомендует пользоваться коррекциями в цене бумаг для покупки или наращивания позиций, говорится в материале старшего аналитика Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева. Эмитент опубликовал результаты за февраль 2026 года по... читать дальше
