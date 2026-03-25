Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2830-2880п в среду - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи в среду будет торговаться в диапазоне 2830-2880 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Из важных для рынка акций событий можно отметить начало срока реализации преимущественного права акционерами "М.Видео" в ходе проходящей крупной допэмиссии. Акция во вторник оказалась одним из лидеров падения, в итоге котировки могут колебаться в рамках 66-68 рублей в среду, многое будет зависеть от новостей о том, готовы ли реализовать своt преимущественное право мажоритарные акционеры", - отмечает эксперт.

Цена нефти марки Brent, по прогнозу Мильчаковой, в зависимости от геополитических новостей будет находиться в диапазоне $94-98 за баррель.

Пара USD/RUB в течение дня может колебаться в рамках 79,5-81 руб./$1. В России продолжается налоговый период, который традиционно оказывает поддержку рублю, обращает внимание аналитик в комментарии.

