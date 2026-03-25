Рубль продолжит укрепление к юаню - "Алор Брокер"

Рубль в ближайшее время продолжит отыгрывать понесенные по отношению к юаню потери, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

"Курс пары юань/рубль ушел ниже важной отметки в 11,75 руб./юань. Следующая сильная поддержка лежит в районе 11,4-11,5 руб./юань, но мы не уверены, что она устоит в ожидании (а возможно, уже начавшегося) увеличения притока валюты в страну, - пишет эксперт в комментарии. - Во многом рубль поддержал Минфин, который отказался менять цену отсечения нефти в бюджетном правиле в текущем году. Это будет способствовать продолжению снижения ключевой ставки Банком России".

