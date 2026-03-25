Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2800-2900п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в среду в диапазоне 2800-2900 пунктов, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

Аналитик отмечает в комментарии, что в фокусе будут скорее бумаги с сильными внутренними триггерами, нежели экспортеры, а также отдельные закредитованные компании, бенефициары ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.