Индекс Мосбиржи, вероятно, пока продолжит консолидацию в диапазоне 2800-2900п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит консолидацию в диапазоне 2800-2900 пунктов в краткосрочной перспективе, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Геополитическая неопределенность вокруг Ирана остается в фокусе внимания инвестиционного сообщества, отмечают эксперты. Рынок "лихорадит" от словесных интервенций, что дает экстремальную волатильность в нефтяных котировках, указывают они.

Вместе с тем, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании, российский рынок позитивно реагировал на выступление главы Банка России в Госдуме, в рамках которого регулятор подтвердил, что считает вклад налоговых изменений в инфляцию ограниченным (чуть более 1 п.п.), что формирует пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Снижение ставки на заседании в марте не смогло оказать существенной поддержки рынку, тем не менее, отмечают эксперты, устойчивое смягчение денежно-кредитной политики продолжит увеличивать привлекательность рисковых активов.

