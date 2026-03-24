Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" подтверждает рейтинг акций Mitsubishi Motors на уровне "покупать"
24 марта 2026 года 19:03
"Финам" подтверждает рейтинг акций Mitsubishi Motors на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Mitsubishi Motors Corp. на уровне "покупать" с прогнозной стоимостью 484 иены (JPY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 41,4%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. "Mitsubishi Motors опубликовала довольно слабую отчетность за 9 месяцев 2025 фингода, однако, на наш взгляд, текущая коррекция на фоне нефтяного шока на японском рынке создает хорошую точку входа в бумагу. С учетом продолжающегося ослабления иены и отсутствия выраженных фундаментальных рисков мы считаем, что сейчас привлекательный момент для набора позиций", - пишет эксперт. На взгляд Лозового, Mitsubishi Motors не несет выраженных фундаментальных рисков. Компания выглядит относительно дешево по меркам японского рынка, не имеет высокой чистой долговой нагрузки Основные риски для Mitsubishi Motors, по мнению аналитика, связаны с давлением на маржу на фоне высокой конкуренции, слабости североамериканского бизнеса, валютных колебаний и возможного сохранения тарифных и геополитических ограничений. Mitsubishi Motors производит широкий спектр автомобилей - от мини-моделей до внедорожников и гибридов (подключаемых гибридов). Компания активно развивает направление электрифицированных моделей. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: ЯПОНИЯ-MITSUBISHI-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
