"БКС МИ" повысил оценку акций Alibaba до "позитивной"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Alibaba Group Holding с "нейтральной" до "позитивной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $156 за штуку, что предполагает потенциал роста на 24%, сообщается в материале аналитиков.

"С момента последнего обновления бумага упала более чем на 20%: инвесторы негативно отреагировали на отчет за IV квартал 2025 года из-за возросших опасений об усилении конкуренции в секторе, объем необходимых капвложений в облачную и ИИ-инфраструктуру, а также в доставку на последней миле на горизонте 3 лет вырос, - отмечают эксперты. - Тем не менее компания все больше фокусируется на собственной ИИ-модели Qwen-3 Max и отмечает значительные операционные и финансовые успехи, в том числе более 90 тыс. производных моделей, применяемых в 290 тыс. компаний".

Стратеги БКС считают, что по текущей цене акции лидера рынка выглядят привлекательной ставкой на долгосрочный рост потребления в Китае и развитие ИИ.

Аналитики выделяют следующие риски для бумаг компании:

- Невозможность полностью защититься от влияния торговых противоречий США и Китая за счет внутреннего спроса в Китае и развития в других странах.

- Дальнейшая потеря рыночной доли и, как следствие, снижение маржинальности из-за сокращения эффекта масштаба.

- Отсутствие гарантий окупаемости значительных капзатрат в сверхбыструю доставку в условиях интенсивной конкуренции.

- Недостаточная эффективность монетизации разработки собственной модели ИИ и усиление конкуренции в облачных сервисах.

