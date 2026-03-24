"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций Диасофта до 1900 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций "Диасофта" на 5%, c 2000 руб. до 1900 руб. за штуку, сохранив прогноз на уровне "негативного", говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

"Мы понижаем нашу целевую цену по акциям "Диасофта" после дивидендной отсечки 23 марта, - пишет эксперт. - Мы видим, что рыночная цена акций скорректировалась вниз и сохраняем "негативный" взгляд".

Компания выплатит дивиденды на сумму 1,07 млрд руб., или 102 руб./акц., доходность 6%.

По оценке аналитика, бумага недешевая с точки зрения мультипликаторов. Во многом дальнейшая динамика будет зависеть от макроэкономики и спроса на ПО, считает Булгаков.

"Диасофт" работает в сегменте разработки программного обеспечения (ПО) для финансового сектора. Компания несколько раз снижала ожидания по финансовым результатам за 2025 финансовый год (закончится 31 марта 2026 года), - отмечает эксперт. - Сейчас перед "Диасофтом" стоит задача восстановить доверие к прогнозам менеджмента и вернуться к более высоким темпам роста выручки".

