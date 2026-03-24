"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью на уровне 2720 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера.

Эмитент опубликовал финансовые результаты за январь-февраль 2026 года по МСФО.

Чистая прибыль группы выросла почти в два раза на фоне роста ключевых доходов и улучшения операционной эффективности, отмечает эксперт.

"Мы оцениваем результаты позитивно. Рентабельность капитала (ROE) на высоком уровне. Увеличение доходов значительное, с опережающим темпом роста комиссий. Операционные издержки остаются под контролем (растут темпами существенно ниже выручки), как и отчисления в резервы (стоимость риска ниже ориентиров менеджмента). Сохраняем рекомендацию "покупать" по акциям "ДОМ.РФ" с целевой ценой 2720 рублей", - пишет Дахтлер в материале.

