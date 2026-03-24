Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций X5

Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), сообщается в материале аналитика Сергея Зорина.

"Результаты эмитента за 4К25 по EBITDA превысили наши ожидания, тогда как чистая прибыль оказалась ниже прогнозов. Компания также продемонстрировала сильный FCF (30 млрд руб.), что позволило сократить отрицательный свободный денежный поток по итогам года, - отмечает эксперт. - Ключевым фактором стало снижение капитальных затрат до 4,6% от выручки вследствие переноса части проектов, что также привело к более низкому уровню чистого долга".

Совкомбанк пересмотрел прогнозы по выручке X5 на будущие периоды на фоне замедления рынка продовольственного ритейла и снижения инфляции.

"При этом оптимизация расходов на персонал уже поддержала рентабельность, и мы ожидаем сохранения этого тренда. В то же время расходы на доставку будут расти опережающими темпами из за активного развития e commerce", - пишет Зорин в обзоре.

"Мы ожидаем дивиденды за 12М25 на уровне 200 руб. на акцию, - говорится в материале эксперта Совкомбанка. - Сохраняем позитивный взгляд и рекомендацию "покупать" для акций X5".

