"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Х5

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с целевой ценой 4320 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова.

Группа "ИКС 5" в пятницу представила позитивные финансовые результаты за 4К2025: рентабельность EBITDA по итогам периода составила 6,4%, что существенно выше консенсуса и ожиданий экспертов "Велес Капитала". По итогам года группа перевыполнила план, обеспечив рентабельность скор. EBITDA 6,1% при прогнозе 5,8-6%.

"В части рентабельности мы ожидаем некоторого улучшения в 2026 году по сравнению с прошлым годом, что не противоречит текущей позиции компании, - указывает аналитик. - CAPEX в этом году будет существенно ниже, чем мы ожидали, но останется на повышенных уровнях, отражая прохождение фазы активных инвестиций. Долговая нагрузка по итогам 2025 года составила 0,84х ND/EBITDA и была на уровне 1,17х после выплаты промежуточных дивидендов в этом году. Наблюдательный совет должен рекомендовать годовые дивиденды в мае. Мы считаем, что ближайшая выплата составит не менее 200 руб. на акцию и обеспечит доходность более 8%".

